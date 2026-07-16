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Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Sicurezza nel comprensorio ipparino: Polizia al lavoro nel mercato ortofrutticolo

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VITTORIA, 16 Luglio 2026 – La Polizia di Stato ha dato il via a un’intensa attività di prevenzione e controllo del territorio nel Comune di Vittoria. L’operazione, pianificata durante le sedute del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Ragusa, nasce con l’obiettivo di elevare i livelli di legalità e vivibilità, intervenendo in modo capillare sia nel centro urbano che nelle aree periferiche del comprensorio ipparino.

Le forze in campo hanno rivolto una particolare attenzione alla zona strategica del Mercato Ortofrutticolo. Il servizio ha visto un’azione sinergica che ha coinvolto il personale della Squadra Mobile, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria e la Polizia Stradale, il tutto arricchito dall’impiego specializzato delle unità cinofile.

Le operazioni di controllo sono state meticolose: gli agenti hanno effettuato verifiche approfondite su strada, presidiando i punti di accesso alla struttura commerciale e operando controlli diretti all’interno della stessa. Nel corso dell’attività, sono stati controllati 24 veicoli e identificati 33 soggetti, tra i quali figurano diverse persone già note alle forze dell’ordine. Il bilancio del servizio mirato ha portato inoltre alla contestazione di 5 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada e di una ulteriore sanzione amministrativa legata alla normativa in materia di stupefacenti.

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