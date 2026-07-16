Modica, incidente sulla Sorda-Sampieri: donna estratta dall’auto dai pompieri

Saro Cannizzaro

MODICA, 16 Luglio 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la Via Sorda Sampieri, l’arteria che collega Modica alla zona balneare. Lo scontro ha coinvolto una Range Rover e una Fiat 500.

Secondo le prime ricostruzioni, la Range Rover si stava immettendo sulla strada principale da un accesso privato quando, per cause ancora in fase di accertamento, è entrata in collisione con la Fiat 500, un veicolo elettrico, che sopraggiungeva.

L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto lavorare per estrarre la donna alla guida della utilitaria, rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo.

Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla ferita, trasportandola poi in ambulanza al Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sarebbero al momento critiche.

I rilievi di rito per determinare l’esatta dinamica dell’incidente sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Modica. Gli agenti, al termine dei primi accertamenti, hanno proceduto al ritiro della patente di guida nei confronti del conducente del SUV.

L’incidente ha causato disagi al traffico veicolare sulla Sorda-Sampieri per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e alla rimozione dei veicoli incidentati. La strada è stata riaperta alla circolazione dopo la messa in sicurezza.

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