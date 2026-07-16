Modica. Iscrizione asili nido comunali, scadenza prorogata al 31 luglio

Modica, 16 luglio 2026 – “Il 18 giugno è stato pubblicato l’avviso per l’iscrizione agli Asili Nido comunali. La novità di queste ore è che per l’accesso non necessita esclusivamente lo SPID ma si può accedere anche con la CIE -Carta d’Identità Elettronica- completamente gratuita per tutti. Ma c’è un’altra novità.

Il termine per le iscrizioni in un primo tempo con scadenza oggi, è stato prorogato al 31 luglio. E questo vale per tutti e tre gli Asili Nido comunali: quello ‘storico’ di via Muzio Scevola e i due di nuova apertura in via Garibaldi e di Frigintini Gianforma che ospiteranno altri 40 bambini. Tre asili nido, afferma Concetta Spadaro, Assessore alle Politiche sociali e educative del comune di Modica, che rappresentano un prezioso servizio a supporto delle famiglie, offrono un qualificato percorso formativo dal punto di vista pedagogico-didattico con arredi di ultima generazione e personale specializzato. I due nuovi asili nido, per la loro ubicazione, rappresentano anche un segnale importante per l’intera collettività del territorio. L’asilo nido di via Garibaldi vuole contribuire alla rigenerazione e valorizzazione concreta del nostro centro storico e l’asilo di Frigintini Gianforma colma, dopo anni di attesa, un’esigenza importante per l’intera collettività della zona”.

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