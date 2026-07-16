Modica Calcio: Ufficializzata l’iscrizione al campionato di Serie D 2026/2027

MODICA, 16 Luglio 2026 – L’attesa è finita e il cammino ha inizio. L’esito positivo dell’istruttoria relativa alla nostra iscrizione al Campionato di Serie D 2026/2027 rappresenta il primo, fondamentale atto ufficiale che segna l’apertura ufficiale della nuova annata sportiva per il Modica Calcio.

Un passaggio formale, certo, ma dal grande valore simbolico: è da qui che si gettano le basi per costruire il futuro prossimo. Il Modica Calcio è pronto a vivere questa nuova avventura con un mix di entusiasmo, responsabilità e la ferma volontà di rappresentare al meglio, su ogni campo, il prestigio e la passione della città.

“Il calcio è, prima di tutto, una grande comunità – dicono i patron Luca Gugliotta e Mattia Pitino – . In questo momento di ripartenza, rivolgiamo il nostro più sincero in bocca al lupo a tutte le società partecipanti, ai calciatori, agli staff tecnici, ai dirigenti e a tutti gli addetti ai lavori che saranno protagonisti al nostro fianco. Che sia una stagione all’insegna dello sport autentico, della passione pura e di grandi emozioni da condividere insieme ai nostri tifosi. Il primo tassello è finalmente al suo posto. Adesso, si parte”.

Salva