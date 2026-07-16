Guardia di Finanza Ragusa. Cambio al vertice del Comando Provinciale, subentra il Colonnello Vismara

Ragusa, 16 luglio 2026 – Questa mattina, presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Ragusa, si è tenuta, alla presenza del Comandante Regionale Sicilia, Generale di Divisione Stefano Lombardi, e delle massime Autorità civili, militari e religiose della provincia iblea, la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Provinciale tra il Colonnello Walter Mela e il Colonnello Gianbattista Vismara. Il Colonnello Mela, lasciando il comando dopo quattro anni di permanenza, ha rivolto parole di vivo apprezzamento nei confronti di tutto il personale per la professionalità, l’impegno e la preziosa attività quotidianamente svolta nei settori della mission istituzionale del Corpo, grazie ai quali sono stati raggiunti importanti risultati.

Nella sua allocuzione l’Ufficiale, destinato a un nuovo prestigioso incarico alla sede di Trento, ha ringraziato tutte le Autorità intervenute per la costante e proficua sinergia istituzionale. Il nuovo Comandante, il Colonnello Gianbattista Vismara, proveniente dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano, è originario di Bergamo e ha 50 anni. Nel proprio discorso di insediamento, l’Ufficiale ha espresso soddisfazione per il nuovo incarico, nella consapevolezza del delicato compito che lo attende, garantendo il massimo impegno nel contrasto a tutte le forme di illegalità, con particolare attenzione a quelle economico – finanziarie. Il Comandante Regionale ha ringraziato l’Ufficiale cedente per i lusinghieri risultati conseguiti alla guida del Comando Provinciale, accogliendo il Colonnello Vismara con i migliori auspici di buon lavoro.

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