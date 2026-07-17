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Ragusa | Sanità

Claudio Caputo nuovo direttore della Radiologia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa

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Ragusa, 17 luglio 2026 – Il dottor Claudio Caputo è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Radiologia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. L’incarico quinquennale è stato conferito al termine della selezione pubblica per titoli e colloquio.
Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Radiodiagnostica presso l’Università degli Studi di Firenze, il dottor Caputo lavora da oltre vent’anni nell’Azienda Sanitaria Provinciale, maturando esperienza nella diagnostica per immagini e nell’organizzazione dei percorsi assistenziali.
Per quattro anni ha diretto l’Unità Operativa Semplice di Radiologia dell’Emergenza-Urgenza, occupandosi in particolare dell’imaging dei pazienti critici e delle patologie tempo-dipendenti. Ha poi guidato la U.O.C. di Radiologia in qualità di facente funzioni, assicurandone la continuità gestionale e organizzativa.
Tra gli obiettivi del nuovo incarico figurano il rafforzamento dell’integrazione con il Pronto Soccorso, i reparti ospedalieri e i medici del territorio, oltre al miglioramento dei percorsi dedicati alle patologie tempo-dipendenti. Particolare attenzione sarà inoltre riservata all’appropriatezza prescrittiva, alla programmazione degli esami e dei controlli per i pazienti oncologici e fragili e alla gestione delle liste d’attesa.
«Assumo questo incarico con senso di responsabilità – dichiara Caputo –. La Radiologia è oggi uno snodo strategico dei percorsi clinici e contribuisce in materia determinante alle scelte diagnostiche e terapeutiche. Le competenze e la professionalità dei medici radiologi, dei tecnici sanitari di radiologia medica, degli infermieri, degli operatori sociosanitari e di tutto il personale rappresentano il patrimonio più prezioso della nostra struttura. Insieme a loro, facendo squadra come abbiamo sempre fatto, affronteremo le sfide tecnologiche e organizzative, consolidando il lavoro svolto e continuando a offrire un servizio accessibile e rispondente ai bisogni dei pazienti».

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