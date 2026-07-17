Ti ASPetto a casa”. Nuovo progetto socio sanitario che include anche il Consultorio Familiare di Comiso

Comiso, 17 luglio 2026 – Ti ASPetto a casa”. È il nuovo progetto socio sanitario che include anche il Consultorio Familiare di Comiso. L’annuncio del sindaco, Maria Rita Schembari, e di Nuccia Pace, responsabile del Piano aziendale e direttrice dell’U.O.S.D. Coordinamento Consultori.

“Rafforzare i servizi socio sanitari dedicati alle donne, ai minori e alle coppie, è una misura che denota un interesse particolare per tutte le problematiche legate al mondo femminile, che va dall’attenzione per le donne in fase fertile, a tutto il percorso della gravidanza, fino a età avanzata – commenta il sindaco di Comiso- e con questo nuovo progetto dell’ASP di Ragusa che coinvolge vari comuni, Comiso incluso, si cerca di agevolare ancora di più l’accesso delle stesse ai diversi servizi messi in campo. Voglio rivolgere un sentito ringraziamento al direttore generale dell’ASP, il dott. Drago e alla dottoressa Pace che ha seguito con attenzione e passione, oltre che con notevole professionalità, tutto il percorso di questo progetto”.

” Ti ASPetto a casa – spiega la dott.ssa Pace – è una delle quattro linee progettuali che fanno parte del PNS 2021/2027 e che ha ricevuto un finanziamento importante di più di un milione di euro. Nella sostanza, il progetto di avvale delle cosiddette home visiting attive nel territorio e che prevede visite a domicilio da parte di una equipe multidisciplinare composta da psicologi, assistenti sociali, ostetriche e infermieri. Il servizio erogato – ancora la dott.ssa Pace – è rivolto a donne che hanno da poco partorito, e famiglie, dai primi 1000 giorni di vita del bambino fino al secondo anno d’età, con particolare attenzione a situazioni che attraversano momenti di fragilità sociale e/o economica. Ma comunque è rivolto a tutte le donne puerpere dimesse dagli ospedali o che hanno bambini di due anni. Naturalmente non si tratta semplicemente di un servizio post partum delle donne, ma è rivolto a tutto il nucleo familiare che ha bisogno di supporto emotivo e psicologico in quanto neo genitori. Gli obiettivi che intendiamo raggiungere riguardano l’incentivazione e la buona pratica dell’allattamento al seno, secondo le linee guida internazionali dell’UNICEF, il coinvolgimento e l’enfatizzazione della figura paterna sia nel parto sia nel post parto, educando alla genitorialità responsabile e fornendo soprattutto agli uomini, la conoscenza e gli strumenti per supportare la famiglia. Il progetto infine – conclude la Pace- prevede di dare assistenza alla persona, rispettando il genere, le differenze culturali, le realtà socio politiche dei migranti che influiscono pesantemente nel setting assistenziale. Per fare richiesta dell’home visiting, basta fare domanda aprendo il seguente link: Ti ASPetto a Casa: Lascia i tuoi contatti

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