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Modica. La Giunta Comunale è stata azzerata dal Sindaco

Il tutto nell’ambito della verifica politico amministrativa con Forza Italia
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Modica, 17 luglio 2026 – A seguito di una verifica politico-amministrativa, il Sindaco di Modica Maria Monisteri ha azzerato l’attuale composizione della giunta con successivo provvedimento formale. Su sollecitazione del partito di Forza Italia -dopo la dichiarazione di dissesto e dopo la mia adesione a Forza Italia- in considerazione anche di alcune nuove prese di posizione in consiglio comunale, si è reso necessario un momento di ricomposizione, afferma la Monisteri, per un riassetto e un rilancio dell’attività amministrativa. Tale soluzione sulla quale si è raccolta anche la disponibilità dell’attuale rappresentanza in giunta, porterà ad una ricomposizione della compagine amministrativa in equilibrio tra continuità e rinnovamento.
Nei prossimi giorni il Sindaco convocherà una conferenza stampa con l’indicazione della nuova composizione dell’assetto di governo

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