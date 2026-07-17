Scicli. Aggiudicati i lavori di miglioramento della zona artigianale di contrada Zagarone e stadio Scapellato

Scicli, 17 luglio 2016 – Sono stati aggiudicati in via provvisoria i lavori di Miglioramento della fruibilità e attrattività della zona artigianale esistente di C/da Zagarone a Scicli, finanziati con Finanziamento DDG n. 1537/2S del 14.05.2026, per un importo contrattuale di € 838.920,34.È l’Assessorato regionale alle Attività produttive ad aver ammesso a finanziamento il progetto di sistemazione delle aree esterne, di pubblica illuminazione e di realizzazione dei percorsi pedonali nella zona artigianale di Scicli.

A darne notizia il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone.

Il progetto prevede la riqualificazione dell’area con la realizzazione di una piazza e di un parcheggio, il rifacimento di alcuni tratti di asfalto, la realizzazione della pista pedonale all’interno dello spazio Fiera e la ristrutturazione dei servizi igienici annessi.

Sono stati aggiudicati in via provvisoria anche i lavori di Potenziamento Stadio Comunale Ciccio Scapellato e il miglioramento degli impianti sportivi comunali, finanziati con DDG n. 1329 del 06.05.2026, per un importo contrattuale di € 189.645,69 oltre IVA.

Si tratta della posa in opera del parquet all’impianto sportivo Geodetico di via Ugo Foscolo a Scicli.

L’Assessorato allo Sport della Regione siciliana aveva finanziato con proprio decreto il progetto esecutivo di “Potenziamento Stadio comunale “Ciccio Scapellato” e il miglioramento degli impianti sportivi comunali.

Secondo quanto programmato dall’amministrazione comunale, sarà realizzata la messa in opera del parquet e saranno rifatti i servizi igienici e alcuni impianti del Geodetico. Questo consentirà a primarie squadre sciclitane di tornare a giocare in casa.

Il finanziamento riguarda anche la costruzione di una piccola tribuna allo stadio di calcio a 11 Ciccio Scapellato e la ristrutturazione dei servizi igienici.

E a breve nuovo appalto di ulteriori 471 mila euro per la riqualificazione dello stadio Ciccio Scapellato.

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