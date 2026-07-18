Ispica, violento scontro tra due auto sulla SP 50: cinque feriti

ISPICA, 18 Luglio 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato lungo la Strada Provinciale 50, nel territorio di Ispica, dove due automobili sono entrate in collisione in uno scontro che ha coinvolto complessivamente cinque persone. L’impatto, la cui dinamica è ancora al vaglio delle autorità, ha scatenato immediatamente i soccorsi: subito dopo lo schianto, diversi automobilisti in transito, resisi conto della gravità della situazione, hanno lanciato l’allarme segnalando la presenza dei veicoli seriamente danneggiati che occupavano parte della carreggiata.

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno circoscritto l’area per procedere con i rilievi di rito, fondamentali per ricostruire l’esatta successione degli eventi e le responsabilità del sinistro. Contemporaneamente, il personale in divisa ha lavorato per gestire la viabilità, inevitabilmente congestionata e rallentata a causa dei detriti sulla sede stradale e della presenza dei mezzi di soccorso.

Per prestare assistenza alle persone rimaste ferite sono giunte sul posto due ambulanze del 118; il personale sanitario ha operato celermente per stabilizzare i cinque feriti, che sono stati successivamente trasferiti presso le strutture ospedaliere più vicine per ricevere le cure mediche necessarie. Le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale hanno richiesto diverso tempo, causando inevitabili disagi al traffico locale, che ha subito pesanti rallentamenti per gran parte della durata dei soccorsi. Mentre la circolazione è stata ripristinata solo dopo la rimozione dei mezzi incidentati, restano ancora da chiarire con precisione le cause che hanno portato allo scontro tra le due vetture.

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