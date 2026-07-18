Monterosso Almo. Riapre la piscina comunale scoperta. Oltre 110 bagnanti il giorno dell’inaugurazione

Monterosso Almo, 18 luglio 2026 – Questa mattina, 18 luglio, alle 10 è stata riaperta ufficialmente la Piscina Comunale scoperta, accolta da una grande partecipazione di cittadini.

La struttura, situata a circa 500 metri dal centro abitato e immersa nel verde, misura 25 metri di lunghezza per 10 di larghezza ed è dotata di 5 corsie. Un impianto che torna a essere punto di riferimento estivo non solo per Monterosso, ma anche per i paesi vicini: Giarratana, Buccheri e Vizzini.

Oltre 110 bagnanti hanno scelto di vivere insieme il primo giorno di apertura. Famiglie, bambini e giovani hanno animato la piscina con entusiasmo.

“La riapertura ha rappresentato una giornata significativa per la nostra comunità – si legge nella nota dell’Amministrazione Comunale –. Un momento di svago e socialità che conferma quanto la piscina sia sentita dai cittadini”. L’impianto sarà aperto la mattina dalle 10:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 15:00 alle 18:30. La gestione estiva segue i recenti lavori di ristrutturazione che hanno interessato la struttura, resa più funzionale e accogliente. Per il 2026 saranno organizzati corsi di nuoto per bambini ed adulti, corsi di acquagym e lezioni private di nuoto su richiesta.

L’Amministrazione Comunale ha ringraziato i cittadini «per la pazienza e la comprensione dimostrate», scusandosi per il ritardo nell’avvio del servizio.

«Il ritardo è stato determinato da una serie di difficoltà amministrative oggettive e impreviste che si sono susseguite, incidendo inevitabilmente sui tempi di apertura». Per compensare, è stato annunciato che la stagione della piscina sarà prolungata rispetto al calendario inizialmente previsto.

Con la riapertura, il Borgo Monterosso si dota di un servizio essenziale per l’estate, tra sport e relax .

Nella foto di questa mattina la piscina invasa dai bagnanti.

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