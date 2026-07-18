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Attualità

ORGS ed EPAP, confronto istituzionale a Roma. Mozzicato e Cecchini incontrano il presidente Carlo Cassaniti

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Roma, 18 luglio 2026 – A margine della giornata di collaborazione, coordinamento e informazione promossa dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dall’EPAP, svoltasi il 15 luglio a Roma, il presidente dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia Paolo Mozzicato e il vicepresidente Giorgio Cecchini hanno incontrato il conterraneo presidente dell’EPAP Carlo Cassaniti, nell’ambito di una visita istituzionale.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per approfondire alcuni dei temi emersi durante il confronto tra il Consiglio Nazionale dei Geologi, l’Ente di Previdenza e gli Ordini regionali, con particolare riferimento alle prospettive della professione, agli aspetti previdenziali e alle criticità che interessano la categoria, tra cui la necessità di rafforzare la presenza dei geologi nella Pubblica Amministrazione e di ridurre le disparità territoriali e generazionali che ancora caratterizzano il settore.

Il confronto ha inoltre consentito di ribadire il valore del dialogo costante tra le istituzioni che rappresentano la professione. La collaborazione tra Ordini territoriali ed EPAP costituisce infatti uno strumento fondamentale per condividere esperienze, individuare soluzioni comuni ed affrontare con maggiore efficacia le sfide che coinvolgono i geologi italiani.

L’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia esprime apprezzamento per il clima di collaborazione istituzionale che ha caratterizzato l’incontro con il presidente Cassaniti, rinnovando la propria disponibilità a proseguire un confronto costante con l’EPAP e con tutte le istituzioni della categoria, nella convinzione che il dialogo e la condivisione delle rispettive esperienze rappresentino elementi indispensabili per perseguire obiettivi comuni e rispondere in maniera efficace alle esigenze dei professionisti.

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