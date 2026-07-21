DC Modica: “Il Grande Fratello Monisteriano: chi saranno i prossimi a dover lasciare il Comune”?

MODICA, 21 Luglio 2026 – “Non è più politica, è un reality show di pessimo gusto quello a cui i cittadini modicani sono costretti ad assistere tra le mura di Palazzo San Domenico. Con la decisione, affidata ad un comunicato stampa e non ad un atto amministrativo, di azzerare la Giunta comunale per la seconda volta in appena 18 mesi, la Sindaca Maria Monisteri Caschetto ha firmato la certificazione ufficiale del fallimento della sua amministrazione.”

È un duro attacco quello sferrato dai consiglieri comunali di opposizione – in particolare dai gruppi Democrazia Cristiana, Radici Iblee e Siamo Modica (vicini al parlamentare regionale Ignazio Abbate) – sulla crisi dell’amministrazione Monisteri, allo stato azzerata in attesa di conoscere l’esito del cosiddetto rimpasto.

“Siamo di fronte all’ennesimo, goffo tentativo di mascherare le reali responsabilità del declino e del caos in cui versa la Modica che stiamo vivendo oggi. Un mero gioco di prestigio politico che serve solo a cercare un capro espiatorio su cui scaricare le colpe di una clamorosa e ormai manifesta incompetenza gestionale.”

I tre gruppi consiliari parlano apertamente di “agnelli sacrificati sull’altare della sopravvivenza politica”, riferendosi agli ex assessori Giorgio Belluardo, Delia Vindigni e Chiara Facello (tutti espressione dell’area legata all’ex sindaco), affondando il colpo sul “sconcerto” generato da questo secondo capitolo della farsa. Con le voci che vedono tra i prossimi sacrificati anche Tino Antoci – altro nome legato da antica amicizia con il presidente della I Commissione parlamentare all’Ars – i rapporti tra Abbate e la Sindaca Monisteri sembrano ormai ridotti a quelli tra “il diavolo e l’acqua santa”.

“Chi sarà il prossimo a essere ‘eliminato’? Chi uscirà questa volta dalla casa del Grande Fratello modicano per pagare le colpe di una cabina di regia totalmente inadeguata?”

Si chiedono polemicamente i gruppi di opposizione: “La verità è ormai evidente a tutti. Dietro i musi lunghi istituzionali e le finte parole rassicuranti si nasconde un vuoto amministrativo spaventoso ed un partito, Forza Italia, che fa il bello e cattivo tempo, tenendo evidentemente in pugno le redini della ‘maggioranza’.”

“Come consiglieri comunali e soprattutto come cittadini modicani non possiamo assistere in silenzio a questo teatrino. Questo continuo ‘scaricabarile’ non salverà la Sindaca dalle sue responsabilità di fronte alla città. Modica non merita di essere ostaggio di faide interne e ricatti riconducibili a Forza Italia, rimpasti continui e dilettantismo allo sbaraglio.”

La nota si conclude con una richiesta netta e senza appello: “Chiediamo trasparenza immediata e la fine di questa paralisi amministrativa: la città ha bisogno di risposte, non di nomination. Non siamo stati noi a tradire il progetto politico e il mandato affidatoci dai cittadini modicani, non lo faremmo mai e per di più per alimentare giochetti politici. Piuttosto, la Sindaca Monisteri Caschetto, consapevole di non avere una maggioranza in consiglio, prenda atto del suo certificato fallimento politico ed assuma con buon senso la sola decisione giusta per la città: dimettersi.”

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