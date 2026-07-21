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Politica | Vittoria

Emergenza idrica a Vittoria, Artini(MPA): «L’acqua non può più aspettare, servono interventi immediati»

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Vittoria, 21 luglio 2026 – «Nella mia qualità di presidente della Commissione Affari generali e Servizi comunali del Comune di Vittoria, ho convocato per venerdì 24 luglio 2026, alle ore 17, un sopralluogo in contrada Miccichè. L’obiettivo è verificare direttamente le gravi problematiche legate all’approvvigionamento idrico, che stanno mettendo in seria difficoltà famiglie, bambini, anziani, attività commerciali e aziende agricole».

Lo dichiara il consigliere comunale del MPA Salvatore Artini, intervenendo sull’emergenza idrica che sta interessando Vittoria e Scoglitti.

«In questi giorni stiamo affrontando temperature eccezionalmente elevate. In un contesto simile è inaccettabile che tanti cittadini siano costretti a fare i conti con la mancanza d’acqua e, in molti casi, anche con le interruzioni dell’energia elettrica. Il Comune dispone di tre autobotti che potrebbero contribuire ad alleviare l’emergenza. Tuttavia, la carenza di autisti ne limita fortemente l’impiego. È ancora più difficile comprendere questa situazione se si considera che i lavoratori trimestrali, che potrebbero essere utilizzati per rafforzare i servizi comunali, sono attualmente a casa. In una fase così delicata è necessario mettere in campo tutte le risorse disponibili, garantire un servizio efficiente e rispondere concretamente ai bisogni dell’intera comunità. La Commissione ha il dovere di verificare sul campo le criticità, ascoltare i cittadini e sollecitare ogni intervento utile affinché siano adottate soluzioni immediate. L’acqua è un bene essenziale. Garantirne la disponibilità, soprattutto in piena estate e durante un’emergenza climatica, deve rappresentare una priorità assoluta. Continuerò a seguire questa vicenda con la massima attenzione, perché i cittadini meritano risposte concrete, non ulteriori disagi», conclude Artini.

© Riproduzione riservata

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