“Gippittì. Tre generazioni e un’intelligenza artificiale”: a Scicli la presentazione del libro di Fabio Pizzirani e Mariagrazia Basile

SCICLI, 21 Luglio 2026 – Si terrà venerdì 24 luglio, alle 20:30, presso il Chiostro del Convento del Carmine a Scicli, la presentazione del libro dal titolo “Gippittì. Tre generazioni e un’intelligenza artificiale”, scritto da Fabio Pizzirani e Mariagrazia Basile (Pagine Mediterranee).

L’evento culturale, patrocinato dal Comune di Scicli, offrirà l’occasione per approfondire i temi legati al volume, che esplora il rapporto tra il fattore umano, la memoria di tre generazioni e le sfide poste dall’intelligenza artificiale.

La serata sarà condotta da Saro Cannizzaro, che guiderà il dialogo con gli autori e il pubblico presente per riflettere insieme sulle dinamiche raccontate nell’opera.

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