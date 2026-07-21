  • 21 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 21 Luglio 2026 -
Cultura | Scicli

“Gippittì. Tre generazioni e un’intelligenza artificiale”: a Scicli la presentazione del libro di Fabio Pizzirani e Mariagrazia Basile

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

SCICLI, 21 Luglio 2026 – Si terrà venerdì 24 luglio, alle 20:30, presso il Chiostro del Convento del Carmine a Scicli, la presentazione del libro dal titolo “Gippittì. Tre generazioni e un’intelligenza artificiale”, scritto da Fabio Pizzirani e Mariagrazia Basile (Pagine Mediterranee).

L’evento culturale, patrocinato dal Comune di Scicli, offrirà l’occasione per approfondire i temi legati al volume, che esplora il rapporto tra il fattore umano, la memoria di tre generazioni e le sfide poste dall’intelligenza artificiale.

La serata sarà condotta da Saro Cannizzaro, che guiderà il dialogo con gli autori e il pubblico presente per riflettere insieme sulle dinamiche raccontate nell’opera.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube