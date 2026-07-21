Modica Summer Sports, alzato il sipario: la spiaggia diventa il cuore pulsante dell’estate

Modica, 21 luglio 2026 – Da ieri la spiaggia di Modica non è più soltanto il luogo dove trascorrere una giornata di mare, ma è diventata il palcoscenico di una grande festa dello sport. Ha preso ufficialmente il via la prima edizione del Modica Summer Sports, una manifestazione destinata ad animare l’estate modicana con spettacolo, passione e sano divertimento. Tra il rumore delle onde, gli applausi del pubblico e l’entusiasmo degli atleti, l’arenile comunale ha ospitato le prime avvincenti sfide di Beach Soccer, dando il via a un ricco calendario di appuntamenti che, fino al 16 agosto, vedrà protagoniste anche le discipline del Beach Volley, Foot Volley, Beach Tennis e Tam Beach. Ogni pomeriggio la spiaggia si trasformerà in una vera e propria arena sportiva, dove agonismo, socializzazione e intrattenimento si incontrano per offrire un’esperienza coinvolgente ad atleti, famiglie, turisti e appassionati. Un’iniziativa che punta non solo a promuovere lo sport, ma anche a valorizzare il litorale e a rafforzare l’offerta estiva della città. La riuscita della manifestazione è il frutto della collaborazione tra organizzatori e Amministrazione comunale. Un sentito ringraziamento va all’assessore Samuele Cannizzaro, il cui prezioso supporto e la cui importante collaborazione sono stati determinanti per la realizzazione del Modica Summer Sports, contribuendo alla nascita di un evento che ha tutte le carte in regola per diventare un appuntamento fisso dell’estate modicana. Le premesse sono più che positive: il calore del pubblico, la partecipazione degli atleti e l’atmosfera di entusiasmo che si respira sulla spiaggia confermano che il Modica Summer Sports è già una realtà capace di unire sport, turismo e aggregazione. Un nuovo appuntamento da vivere e da non perdere, destinato a lasciare il segno nel calendario degli eventi estivi della città.

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