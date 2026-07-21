Monterosso Almo. Amedeo Fusco racconta Frida Kahlo. Appuntamento questa sera al Baglio di Palazzo Cocuzza

Monterosso Almo, 21 luglio 2026 – Dopo il successo registrato domenica scorsa a Donnalucata, dove ha preso il via il nuovo tour estivo, Amedeo Fusco torna a raccontare Frida Kahlo, la pittrice che ha trasformato il dolore in arte e la fragilità in forza. La conferenza-spettacolo, che ha emozionato e coinvolto decine e decine di spettatori nella prima tappa, approda stasera, 21 luglio, alle 21,15, nel suggestivo Baglio di Palazzo Cocuzza a Monterosso Almo.

Sul palco, insieme a Fusco, ci sarà il tenore Dario Adamo, mentre l’introduzione sarà affidata al sindaco Salvatore Pagano. L’evento, promosso dal Comune di Monterosso Almo, con il patrocinio della Regione e del Libero consorzio, è a ingresso libero ma non adatto ai bambini. Luci e fonica Ag. Service Srl, ricerche e grafica curate dall’artista IsaMarBuc.

Fusco “continua a portare in scena la vita e l’anima di Frida Kahlo con un racconto intenso e poetico, capace di toccare le corde più profonde dell’emozione”. Il suo spettacolo è un viaggio tra parole, immagini e musica, dove la voce narrante si intreccia con le note del tenore Adamo per restituire la potenza espressiva di una donna che ha fatto della sofferenza un inno alla vita. Un appuntamento che si preannuncia vibrante e coinvolgente, nel cuore di uno dei borghi più belli d’Italia, pronto ad accogliere ancora una volta l’arte e la passione di Amedeo Fusco.

Salva