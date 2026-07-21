Agguato a Scoglitti: uomo ferito a coltellate in via Messina, caccia all’aggressore

SCOGLITTI, 21 Luglio 2026 – Momenti di tensione nella serata di ieri a Scoglitti, frazione marinara di Vittoria, dove un uomo è stato ferito con un’arma da taglio nel corso di una violenta lite.

L’episodio si è verificato in via Messina, teatro dell’aggressione. Per cause ancora in corso di accertamento, la situazione è rapidamente degenerata quando un individuo ha colpito la vittima, sferrandole fendenti a una gamba e a una spalla prima di darsi precipitosamente alla fuga per sottrarsi alle responsabilità.

Immediato l’intervento dei soccorsi: il ferito è stato preso in carico dal personale medico della guardia medica locale, che gli ha prestato le prime cure del caso. Fortunatamente, nonostante la gravità della dinamica, le lesioni riportate non desterebbero particolari preoccupazioni e la prognosi rilasciata è di pochi giorni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato tempestivamente le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire all’identità del fuggitivo. Un ruolo cruciale per la svolta investigativa sarà giocato proprio dalle dichiarazioni della vittima, le cui testimonianze ai militari dell’arma si riveleranno determinanti per chiarire i motivi alla base del violento scontro e per dare un nome all’aggressore.

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