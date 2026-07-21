Una lirica del modicano Giuseppe Macauda premiata a Messina lungo “La via delle Muse”

Saro Cannizzaro

MESSINA, 21 Luglio 2026 – La lirica del modicano Giuseppe Macauda, “Sogni di pietra” è stata premiata a Messina dall’Associazione “La via delle Muse”, durante la terza edizione dell’omonimo Premio Letterario, nella sezione “Le Muse”. Lo scritto ha ricevuto la pergamena attestante il conferimento del premio, un acquerello in copia originale della pittrice Carla Russo e una raffinata motivazione.

“Sento forte il piacere, ma anche il dovere, di ringraziare la gentilissima prof.ssa Grazia Dottore, Presidentessa del Premio letterario ‘La via delle Muse’ — commenta Macauda — per avermi fatto pervenire, pochi giorni dopo la cerimonia di premiazione, un generoso plico che contiene la motivazione”. Quest’ultima evidenzia la competenza ermeneutica e la sensibilità della Giuria, cogliendo in profondità il senso della mia poesia, definendola ‘un omaggio commovente e poetico’ alla meravigliosa Valle dei Templi”.

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