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Astronomia

Splendore cosmico all’Isola delle Correnti: la Via Lattea immortalata dall’astrofotografo Enrico Modica

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Tempo di lettura: 2 minuti

Uno scatto astrofotografico da Enrico Modica realizzato nella notte del 17 luglio 2026, nei pressi dell’Isola delle Correnti, all’estremità meridionale della Sicilia.
La fotografia ritrae il Centro Galattico della Via Lattea che si staglia sopra uno dei luoghi più suggestivi dell’isola. Nella parte inferiore dell’immagine è visibile l’Isola delle Correnti, dove il Mar Ionio incontra il Mar Mediterraneo, mentre il fascio luminoso del faro accompagna lo sguardo verso il cielo, creando un suggestivo collegamento tra terra e universo.
Il rigonfiamento centrale della Via Lattea, osservabile in direzione della costellazione del Sagittario, ospita il Centro Galattico, distante circa 27.000 anni luce dalla Terra. In questa regione si concentra un’enorme quantità di stelle, nebulose e nubi di polveri interstellari, che la rendono una delle aree più spettacolari del cielo estivo.
Nell’immagine sono, inoltre, riconoscibili alcune tra le più celebri costellazioni della stagione, tra cui Scorpione, con la brillante stella Antares, Sagittario, Ofiuco, Aquila, con Altair, e Lira, dominata dalla luminosissima Vega.

Lo scatto è stato realizzato con una Nikon D750, un obiettivo Samyang 14 mm e un astroinseguitore. L’immagine finale è il risultato della
fusione di 30 esposizioni dedicate al cielo e 4 esposizioni per il primo piano, successivamente elaborate per restituire una rappresentazione il
più possibile fedele e naturale della scena osservata.

© Riproduzione riservata

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