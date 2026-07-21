Pozzallo. Tributi ai privati: la delibera crolla in aula! Passa la linea di Uccio Agosta

POZZALLO, 21 Luglio 2026 – Ieri il Consiglio Comunale di Pozzallo era chiamato a esprimersi sull’esternalizzazione coatta dei tributi. L’aula ha votato e il verdetto è definitivo: la delibera per affidare la riscossione ai privati è stata ufficialmente bocciata!

Con questo voto passa la linea che da diversi mesi porta avanti con forza e determinazione, Uccio Agosta, Consigliere Comunale Italia Viva – Casa Riformista, sia dentro il palazzo di città sia sulla stampa locale. “Grazie a questa decisione del Consiglio – spiega l’interessato- vengono finalmente scongiurati i rischi pesantissimi che potevano gravare sulle tasche e sulle spalle dei cittadini. Abbiamo evitato un pericoloso boomerang economico e gestionale, tenendo ben presenti i fallimenti registrati in tanti comuni d’Italia ed evitando di ripetere un errore simile all’esperienza che stiamo già vivendo con Iblea Acque.

I voti contrari espressi in aula, uniti alla mia ferma posizione in linea con Italia Viva – Casa Riformista, hanno bloccato la delibera e salvato la gestione pubblica, respingendo il tentativo della maggioranza di insistere sulla via della privatizzazione”.

La gestione dei tributi rimane così in mano pubblica. “Abbiamo dimostrato che la vera alternativa esiste: le tasse devono pagarle tutti, in modo equo, ma a riscuotere deve essere l’ente pubblico. Ora l’amministrazione si deve attivare immediatamente per potenziare e riorganizzare l’ufficio tributi comunale, mettendolo nelle condizioni di riscuotere i tributi stessi in totale autonomia e con la massima efficienza. Io continuo e continuerò a fare il mio dovere, da sempre al fianco dei pozzallesi”

Salva