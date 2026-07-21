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Cultura | Ragusa

Ragusa. Uno spazio per la cultura dell’architettura. Giovedi inaugurazione in piazza Matteotti

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Ragusa, 21 luglio 2026 – Un nuovo spazio per la cultura dell’architettura e per la comunità professionale ragusana. Giovedì 23 luglio 2026, alle 18,30, in via Giacomo Matteotti 74 a Ragusa, si terrà l’inaugurazione della nuova sede dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Ragusa.

L’evento segna un momento importante per la vita dell’Ordine e per la città, che si dota di un luogo pensato per favorire il confronto, la crescita e la condivisione tra professionisti, studenti e cittadini. La nuova sede nasce come spazio aperto, moderno e funzionale, dedicato alla progettazione, alla formazione e alla promozione della cultura architettonica. Alla cerimonia saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni per condividere assieme all’Ordine questo momento molto significativo.

Il presidente dell’Ordine, Vincenzo Pitruzzello, ha voluto sottolineare il valore simbolico e operativo di questo passaggio: «Nasce uno spazio nuovo per tutti gli architetti di Ragusa e provincia. Un luogo di cultura, di confronto, di studio. Un punto di riferimento per chi crede nella qualità del progetto e nella responsabilità verso il territorio. Ringrazio chi ha reso possibile questo importante cambio di passo, frutto di un lavoro condiviso e di una visione che guarda al futuro». L’inaugurazione rappresenta anche un’occasione per riaffermare il ruolo dell’architettura come strumento di dialogo e di rigenerazione urbana, in una città che continua a investire nella bellezza e nella sostenibilità.

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