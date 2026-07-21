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Politica | Vittoria

Il progetto dell’ex mattatoio a Vittoria resta bloccato. Il consigliere Pelligra chiede spiegazioni

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Vittoria, 21 luglio 2026 – Il consigliere comunale di Forza Italia, Biagio Pelligra, torna a sollevare una questione che riguarda da vicino la riqualificazione urbana e la valorizzazione dei quartieri della città. «Oggi mi trovo in via Quattro Aprile – dichiara Pelligra – perché, dopo aver appreso dell’inaugurazione del centro di aggregazione giovanile presso la sala Mazzone, mi sono chiesto che fine abbia fatto il progetto dell’ex mattatoio. A distanza di un anno dall’ultimo sopralluogo, mi trovo costretto a essere ancora qui e a denunciare l’inerzia dell’Amministrazione su un intervento che ha potuto disporre di un finanziamento di circa 600mila euro».

Secondo Pelligra, la situazione è paradossale: «A quasi due anni dal completamento dei lavori, la struttura resta inspiegabilmente chiusa. Il perché è un mistero. Si tratta di un progetto pensato per riqualificare un intero quartiere, destinando l’ex mattatoio a luogo di aggregazione giovanile. E invece, come può vedere chi effettua un sopralluogo sul posto, tutto è ancora fermo, immobile, inutilizzato».

Il consigliere rivolge un appello diretto al sindaco Aiello: «Invito il sindaco a dirci chiaramente il vero motivo per cui questa opera resta ancora chiusa, senza accampare scuse come hanno fatto in questi anni gli assessori Campailla e Nicastro. È evidente che la mancata apertura non può essere attribuita a piccoli lavori di pulizia o manutenzione, ma sicuramente a qualcosa di più importante. Ma se il ritardo fosse davvero imputabile a questi piccoli interventi, allora sarebbe gravissimo e meriterebbe di essere spiegato alla città».

Pelligra sottolinea che non si tratta di una polemica sterile, ma di una richiesta di trasparenza e responsabilità: «Un’opera pubblica finanziata, completata e mai aperta è un danno per il quartiere e per l’intera comunità. Non possiamo permettere che un investimento così importante resti inutilizzato mentre i giovani attendono spazi di incontro e socialità. Signor sindaco, attendiamo una risposta urgente, chiara e definitiva».

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