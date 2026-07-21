L’incendio nella Pineta di Monserrato a Modica: l’ombra dei piromani e la “strategia” dei fuochi multipli

MODICA, 21 Luglio 2026 – Dietro alle fiamme nella Pineta di Monserrato a Modica, che hanno richiesto un imponente lavoro di spegnimento, emergono dettagli inquietanti e ombre pesanti che lasciano ben poco spazio ai dubbi sulla natura dolosa del rogo.

A insospettire residenti e soccorritori sono stati alcuni comportamenti annessi e sequenze a dir poco anomale durante le operazioni di emergenza. In un’immagine scattata sul posto e immortalata nei momenti più caldi dell’emergenza (che pubblichiamo in esclusiva), si nota chiaramente la sagoma di una persona accovacciata pericolosamente vicina al fuoco, in una posizione che non giustifica in alcun modo una presenza casuale o di soccorso.

Il copione del dolo si è reso ancor più evidente subito dopo il primo intervento di spegnimento. Una volta domate le fiamme principali, infatti, la situazione è tornata a farsi critica: sono stati appiccati altri due punti fuoco a distanza, a dimostrazione di una chiara volontà di rialimentare il rogo o aggredire altri versanti della pineta.

Un contributo decisivo per smascherare la dinamica è arrivato dal cielo. L’elicotterista, sorvolando a bassa quota l’area per le operazioni di scarico d’acqua e ricognizione, ha notato parecchie persone nascoste furtivamente tra gli alberi.

Alla vista del mezzo aereo e con l’avanzare dei controlli, questi individui sono scesi rapidamente a valle, mettendo in atto un piano per eludere i sospetti: si sono mischiati tra i residenti e i curiosi che, spaventati, erano saliti in strada dalle abitazioni vicine per seguire l’evolversi dell’incendio.

Un quadro allarmante che punta dritto verso la pista criminale dei piromani seriali, pronti a colpire il patrimonio verde della città e a mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Sulla vicenda si attendono adesso riscontri e accertamenti da parte delle autorità competenti per risalire ai responsabili di questo vile atto.

Salva