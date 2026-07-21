Basket. Un’ala moderna per la Virtus Ragusa: arriva da Conegliano Leonardo Bandiera

Ragusa, 21 luglio 2026 – La Virtus SuperConveniente Ragusa di basket ha raggiunto un accordo per la stagione 2026/27 con Leonardo Bandiera, ala di 194 centimetri, classe 2004. Giovane, versatile e reduce da tre stagioni in costante crescita con la Vigor Conegliano, Bandiera approda per la prima volta in Sicilia per compiere stabilmente il salto in Serie B Interregionale.

Cresciuto nel settore giovanile di Treviso Basket, il nuovo giocatore della Virtus ha cominciato molto presto a confrontarsi con i campionati senior. Nelle stagioni 2021/22 e 2022/23 ha fatto parte del roster di Oderzo in Serie C Gold, maturando esperienza in un torneo di alto livello tecnico.

Dal 2023 il suo percorso si è legato alla Vigor Conegliano, della quale ha vestito la maglia in ciascuna delle ultime tre stagioni. Alla prima annata da protagonista in Serie C, Bandiera ha prodotto 10,6 punti di media, con un massimo di 21, guadagnandosi nell’estate successiva la chiamata di Valsugana Basket in B Interregionale.

Dopo la prima parte della stagione 2024/25 disputata nella categoria superiore, è tornato a Conegliano inserendosi immediatamente negli equilibri di una squadra già strutturata: 11,3 punti a partita, un massimo stagionale di 25 e un contributo importante alla qualificazione ai playoff. La sua crescita è proseguita anche nell’ultimo campionato, chiuso a 13,2 punti di media e con un season high di 22.

Bandiera è un’ala moderna e dinamica, capace di essere impiegata in più ruoli e di offrire soluzioni su entrambi i lati del campo. Alla capacità di leggere le situazioni abbina un buon trattamento di palla, efficacia nell’uno contro uno e un arresto e tiro particolarmente affidabile. La versatilità difensiva e la possibilità di adattarsi a quintetti differenti ne fanno un profilo funzionale alle idee di coach Recupido.

Le prime parole di Bandiera: “Sono felicissimo di essere uno dei nuovi giocatori della Virtus Ragusa, mi sento pronto per questa nuova sfida e voglio viverla col massimo dell’impegno e dell’entusiasmo assieme ai miei prossimi compagni. Sono un giocatore versatile e disponibile ad adattarsi alle richieste del coach. Non vedo l’ora di conoscere la città e i tifosi di cui ho sentito parlare benissimo.

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