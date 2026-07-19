Incidente in Via Nazionale a Modica: scontro auto-moto, ferito il centauro

MODICA, 19 Luglio 2026 – Momenti di grande apprensione nella tarda serata a Modica, teatro di un violento scontro tra un’automobile e una moto in Via Nazionale.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat 500 ha improvvisamente perso aderenza o controllo, finendo per invadere la corsia opposta — lungo la direttrice che collega la zona del Sacro Cuore al centro cittadino. L’utilitaria ha dapprima impattato contro una moto che procedeva nell’altro senso di marcia, per poi terminare la sua corsa schiantandosi violentemente contro il muro a margine della carreggiata.

Ad avere la peggio è stato il conducente del biciclo, sbalzato dalla sella a seguito del violento urto.

foto Saro Tribastone

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