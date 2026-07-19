Il modicano Lorenzo Ardita in auge Lorenzo Ardita domina l’Ercole dello Ionio: Trionfo in Calabria

CATANZARO, 19 Luglio 2026 – La Calabria si conferma ancora una volta teatro di grandi emozioni e di altissimi livelli nel panorama del culturismo italiano. Protagonista della storica competizione “Ercole dello Ionio” è stato Lorenzo Ardita, modicano, tra gli atleti di punta del Team Ardita, che ha conquistato il pubblico e i giudici con una condizione fisica straordinaria e una simmetria impeccabile.

A suggellare questo percorso d’eccellenza, la presenza costante e fondamentale al suo fianco del papà e coach Stefano Ardita, la cui guida tecnica e il cui supporto emotivo sono stati determinanti per tagliare questo prestigioso traguardo.

La kermesse, nota per la sua tradizione e per il livello elevatissimo dei partecipanti provenienti da tutto il territorio nazionale, ha visto Lorenzo brillare in due categorie differenti, confermando una versatilità e una maturità atletica di altissimo spessore:

1° Posto – Categoria Bodybuilding Under 21

3° Posto – Categoria Bodybuilding fino a 70 kg.

Questo doppio podio all’Ercole dello Ionio rappresenta molto più di una semplice medaglia: è il coronamento di mesi di sacrifici, rigore alimentare e allenamenti intensi portati avanti sotto l’egida del Team Ardita.

La sinergia tra Lorenzo e papà Stefano dimostra come la cultura del lavoro, la disciplina e la passione condivisa possano trasformarsi in successi sportivi di grande rilievo, proiettando il giovane atleta verso un futuro ricco di aspettative nel mondo del bodybuilding agonistico.

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