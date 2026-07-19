CATANZARO, 19 Luglio 2026 – La Calabria si conferma ancora una volta teatro di grandi emozioni e di altissimi livelli nel panorama del culturismo italiano. Protagonista della storica competizione “Ercole dello Ionio” è stato Lorenzo Ardita, modicano, tra gli atleti di punta del Team Ardita, che ha conquistato il pubblico e i giudici con una condizione fisica straordinaria e una simmetria impeccabile.
A suggellare questo percorso d’eccellenza, la presenza costante e fondamentale al suo fianco del papà e coach Stefano Ardita, la cui guida tecnica e il cui supporto emotivo sono stati determinanti per tagliare questo prestigioso traguardo.
La kermesse, nota per la sua tradizione e per il livello elevatissimo dei partecipanti provenienti da tutto il territorio nazionale, ha visto Lorenzo brillare in due categorie differenti, confermando una versatilità e una maturità atletica di altissimo spessore:
1° Posto – Categoria Bodybuilding Under 21
3° Posto – Categoria Bodybuilding fino a 70 kg.
Questo doppio podio all’Ercole dello Ionio rappresenta molto più di una semplice medaglia: è il coronamento di mesi di sacrifici, rigore alimentare e allenamenti intensi portati avanti sotto l’egida del Team Ardita.
La sinergia tra Lorenzo e papà Stefano dimostra come la cultura del lavoro, la disciplina e la passione condivisa possano trasformarsi in successi sportivi di grande rilievo, proiettando il giovane atleta verso un futuro ricco di aspettative nel mondo del bodybuilding agonistico.
Il modicano Lorenzo Ardita in auge Lorenzo Ardita domina l’Ercole dello Ionio: Trionfo in Calabria
CATANZARO, 19 Luglio 2026 – La Calabria si conferma ancora una volta teatro di grandi emozioni e di altissimi livelli nel panorama del culturismo italiano. Protagonista della storica competizione “Ercole dello Ionio” è stato Lorenzo Ardita, modicano, tra gli atleti di punta del Team Ardita, che ha conquistato il pubblico e i giudici con una condizione fisica straordinaria e una simmetria impeccabile.
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