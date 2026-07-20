La transizione energetica parte dal Sud: la tecnologia ragusana che azzera le emissioni industriali

Ragusa, 20 luglio 2026 – Fare impresa hi-tech nel Sud Italia, valorizzando le risorse peculiari del territorio per tracciare la rotta di una rivoluzione industriale autenticamente sostenibile. Con questa ambiziosa visione, VPS Group S.r.l., startup ragusana, ha conquistato un ruolo di primo piano nel panorama dell’innovazione meridionale, aggiudicandosi l’accesso al prestigioso programma di accelerazione PATIC a Palermo e ottenendo i relativi finanziamenti regionali dedicati al supporto delle tecnologie di frontiera. Il finanziamento regionale è destinato a dare una decisiva accelerazione al go-to-market di Diamond Sky, il fiore all’occhiello ingegneristico interamente ideato e progettato in Sicilia dal team di VPS Group. Si tratta di un asset tecnologico concepito per rispondere in modo concreto alla complessa sfida della decarbonizzazione dei processi industriali. Il funzionamento si basa su un principio tanto lineare quanto tecnologicamente sofisticato: convertire la radiazione solare in calore ad altissima temperatura attraverso un sistema di concentrazione puntuale. A differenza del fotovoltaico tradizionale orientato alla produzione di elettricità, questa soluzione si focalizza sul fabbisogno termico industriale, offrendo una risposta a impatto zero sul piano ambientale e specificamente calibrata per integrarsi con i comparti produttivi che costituiscono l’ossatura economica del Mezzogiorno. L’adozione della tecnologia di VPS Group permette di abbattere radicalmente la dipendenza dai combustibili fossili. Questo duplice beneficio si traduce non solo nell’azzeramento delle emissioni dirette di CO₂ nell’atmosfera, ma anche in una solida protezione dei margini operativi aziendali rispetto alla volatilità dei costi energetici globali. Salvatore Pavone Salafia, CEO e fondatore di VPS Group “Vincere il programma PATIC dimostra che il Sud Italia non è solo un mercato per le energie rinnovabili, ma un polo di generazione di competenze ingegneristiche d’avanguardia. Il sole è la risorsa più preziosa della Sicilia: con Diamond Sky smettiamo di considerarlo solo una voce del settore turistico e lo trasformiamo nel motore termico della nostra industria. Questi fondi regionali finanziano una visione precisa: radicare l’innovazione tecnologica nel Mezzogiorno, creando valore occupazionale e fornendo soluzioni che azzerano l’impatto ambientale e i consumi dei nostri settori produttivi tradizionali.” Con sede legale e operativa a Ragusa (Via Archimede 285/α), VPS Group S.r.l. è una startup innovativa e società di ingegneria nata con la missione di guidare la transizione ecologica nel Sud Italia. Oltre allo sviluppo di soluzioni proprietarie nel solare termico ad alta concentrazione (Diamond Sky), l’azienda progetta infrastrutture energetiche complesse, inclusi impianti fotovoltaici utility-scale, sistemi di storage a batteria (BESS) e applicazioni avanzate legate all’idrogeno verde, con l’obiettivo fondamentale di rendere l’autonomia energetica pulita una realtà accessibile per il tessuto industriale.

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