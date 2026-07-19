Ancora fuoco a Modica: paura alla Vetta per un nuovo incendio nel Parco di Monserrato

MODICA, 19 Luglio 2026 – Attimi di grande apprensione si stanno vivendo in questi minuti nella parte alta della città. Un incendio è divampato nuovamente all’interno del Parco di Monserrato, riaccendendo i timori di residenti e commercianti. Le fiamme, che hanno interessato la parte alta della collina, si sono propagate rapidamente a causa delle condizioni meteo, destando immediata preoccupazione per la vicinanza alle abitazioni e ad alcune attività commerciali situate lungo Via Caitina, nel cuore del quartiere Vetta.

Il fuoco, alimentato dalla vegetazione secca, sta minacciando da vicino l’area residenziale e la colonna di fumo, ben visibile da gran parte della città, sta rendendo l’aria irrespirabile. La posizione impervia del parco sta complicando le operazioni di spegnimento, mentre i soccorritori sono già impegnati nel tentativo di contenere il fronte del fuoco per evitare che raggiunga le strutture civili.

Le autorità raccomandano la massima prudenza: è fondamentale mantenere le finestre chiuse per evitare l’ingresso di fumo e non avvicinarsi alla zona per non intralciare il transito dei mezzi di soccorso, che sono al lavoro senza sosta. La popolazione della Vetta, già segnata da precedenti episodi, segue con il fiato sospeso l’evolversi della situazione, sperando che l’incendio venga domato al più presto.

foto Fabio Lorefice

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