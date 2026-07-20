Vittoria: maltrattamenti in famiglia, 29enne raggiunto dal divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico

VITTORIA, 20 Luglio 2026 – La Polizia di Stato di Vittoria ha eseguito un’ordinanza cautelare del divieto di avvicinamento, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa nei confronti di un 29enne locale, indagato per maltrattamenti in famiglia.
Il provvedimento, notificato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, impone all’indagato di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa mantenendo una distanza minima di mille metri, oltre al divieto assoluto di comunicare con qualsiasi mezzo, inclusi telefono, chat e social network. Per garantire il rispetto delle prescrizioni, l’Autorità Giudiziaria ha inoltre disposto l’applicazione del dispositivo elettronico di controllo a distanza.