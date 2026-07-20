A Pozzallo in programma gli eventi in occasione del 161° anniversario della Guardia Costiera

Pozzallo, 20 luglio 2026 – In occasione del 161° Anniversario della Guardia Costiera, il Sindaco Roberto Ammatuna intende rivolgere gli auguri alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo che, con professionalità, dedizione e spirito di servizio, opera quotidianamente per la tutela del nostro territorio, per la sicurezza della navigazione e per la salvaguardia del prezioso patrimonio marino.

Quest’anno, per la città di Pozzallo, prosegue Ammatuna, questa ricorrenza assume un significato ancora più speciale. Il prossimo 31 luglio sarà conferita la cittadinanza onoraria alla Guardia Costiera in occasione del 25° anniversario dell’elevazione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzallo a Capitaneria di Porto.

Un riconoscimento che celebra il profondo legame tra la nostra comunità e la Guardia Costiera, da sempre presidio di legalità, sicurezza e tutela del nostro mare

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