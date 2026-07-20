Santa Croce Calcio, il mercato entra nel vivo: ufficiali gli arrivi di Nicola Zarrella e Michele Camuti

Santa Croce Camerina, 20 luglio 2026 – Il Santa Croce Calcio continua a muoversi con decisione sul mercato e mette a segno due importanti operazioni per il reparto offensivo. La società biancazzurra, infatti, ufficializza gli ingaggi di Nicola Zarrella, attaccante classe 2008 proveniente dal Pro Ragusa, e di Michele Camuti, centravanti classe 2000 reduce dall’esperienza con il Qal’at Caltagirone. Due profili diversi ma complementari, che testimoniano la volontà della dirigenza del “Cigno” di coniugare giovani di prospettiva e giocatori già affermati nella categoria, mettendo a disposizione di mister Fabio Campanaro un reparto offensivo competitivo e ricco di soluzioni.Nicola Zarrella rappresenta uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico ibleo. Cresciuto nella cantera della Ragusa Boys sotto la guida tecnica dell’ex biancazzurro Calogero La Vaccara, si è messo in evidenza già nelle categorie giovanili, conquistando il titolo di capocannoniere nel campionato Under 15 con oltre trenta reti e confermando il proprio talento anche nel torneo regionale Under 17. Nel gennaio 2025 il passaggio al Pro Ragusa, dove inizialmente viene aggregato alla formazione Juniores. Le prestazioni convincenti gli spalancano presto le porte della prima squadra e il debutto nel campionato di Promozione. La definitiva consacrazione arriva nella scorsa stagione: 17 presenze, 9 da titolare, 855 minuti complessivi e 6 reti, numeri di assoluto rilievo per un attaccante appena diciassettenne. Nonostante l’interesse manifestato da società di categoria superiore, Zarrella ha scelto il progetto del Santa Croce Calcio, convinto dall’ambizione della società e dalla possibilità di proseguire il proprio percorso di crescita in maglia biancazzurra. A garantire esperienza e peso offensivo arriva invece Michele Camuti, attaccante classe 2000 che nelle ultime stagioni si è imposto come uno dei riferimenti del Qal’at Caltagirone. Cresciuto nel settore giovanile del Catania, Camuti ha maturato esperienze con Gela, Caltagirone e Licodia Eubea, prima di vivere la sua stagione più prolifica con il Qal’at, contribuendo alla promozione dalla Prima Categoria e confermandosi successivamente anche nel campionato di Promozione, chiuso in doppia cifra con 12 reti. Centravanti di ruolo, capace di adattarsi anche sugli esterni del fronte offensivo, Camuti abbina struttura fisica, esperienza e senso del gol, caratteristiche che ne fanno un elemento di assoluto valore per il reparto avanzato biancazzurro. La società è riuscita ad assicurarsi le prestazioni dell’attaccante nonostante la forte concorrenza di diverse squadre, aggiungendo così un tassello importante nello scacchiere tattico di mister Fabio Campanaro

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