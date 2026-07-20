Santa Croce Camerina, oggi è la località più calda della Sicilia

SICILIA, 20 Luglio 2026 – L’ondata di calore continua a intensificarsi sul settore sud-orientale della Sicilia, con valori diffusamente oltre i 40°C nelle aree interne e lontane dal mare.

Santa Croce Camerina è al momento la località più calda della Sicilia con +44,0°C, seguita da Acate (+43,3°C) e Modica (+42,0°C).

Sulle coste il mare continua a contenere parzialmente le temperature, ma il clima resta comunque molto caldo e afoso, con Pozzallo che registra già +36,5°C. Nelle prossime ore sono possibili ulteriori lievi aumenti, con i valori massimi della giornata che verranno raggiunti tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio.

Dati aggiornati alle ore 10:45 di lunedì 20 luglio.

Salva