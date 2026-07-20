  • 20 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 20 Luglio 2026 -
Modica | Sport

Modica Calcio, raduno fissato per domenica prossima al “Pietro Scollo”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 20 Luglio 2026 – La macchina organizzativa del Modica Calcio è ufficialmente in moto. La data da cerchiare in rosso sul calendario è domenica 26 luglio, quando i rossoblù si ritroveranno presso il Polisportivo “Pietro Scollo” per il raduno precampionato agli ordini di Filippo Raciti. Sarà il primo atto di una stagione che si annuncia ambiziosa per i “tigrotti”, chiamati a misurarsi con le sfide del massimo campionato dilettantistico nazionale. La settimana che precede l’appuntamento è stata caratterizzata da un’intensa attività di rafforzamento dell’organico. Il club ha lavorato incessantemente sul mercato, ufficializzando innesti di spessore che vanno a puntellare la rosa a disposizione della guida tecnica

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube