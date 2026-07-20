Modica Calcio, raduno fissato per domenica prossima al “Pietro Scollo”

MODICA, 20 Luglio 2026 – La macchina organizzativa del Modica Calcio è ufficialmente in moto. La data da cerchiare in rosso sul calendario è domenica 26 luglio, quando i rossoblù si ritroveranno presso il Polisportivo “Pietro Scollo” per il raduno precampionato agli ordini di Filippo Raciti. Sarà il primo atto di una stagione che si annuncia ambiziosa per i “tigrotti”, chiamati a misurarsi con le sfide del massimo campionato dilettantistico nazionale. La settimana che precede l’appuntamento è stata caratterizzata da un’intensa attività di rafforzamento dell’organico. Il club ha lavorato incessantemente sul mercato, ufficializzando innesti di spessore che vanno a puntellare la rosa a disposizione della guida tecnica

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