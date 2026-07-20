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Cultura | Modica

Torna “Lune d’Oriente”: al via a Modica la 4^ edizione delle passeggiate notturne nel Quartiere Cartidduni

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MODICA, 20 Luglio 2026 – Modica si prepara a riscoprire il fascino della sua storia e delle sue tradizioni più suggestive con il ritorno di “Lune d’Oriente”, la rassegna di passeggiate notturne giunta quest’anno alla sua quarta edizione. L’appuntamento inaugurale è fissato per il 29 luglio, offrendo un viaggio emozionante tra i vicoli del quartiere medievale Cartidduni sotto il chiarore della luna piena.

Promossa dall’Ente Liceo Convitto insieme alle associazioni culturali del Comitato “Quartiere d’Oriente”, l’iniziativa unisce la scoperta del patrimonio storico e paesaggistico alla valorizzazione dei sapori tipici del territorio.

L’itinerario guidato si snoderà attraverso i vicoli caratteristici e gli scorci panoramici più suggestivi del quartiere medievale Cartidduni, conducendo i partecipanti fino al Convento di Sant’Anna e San Calogero. In questo luogo carico di storia e spiritualità sarà possibile ammirare tesori di inestimabile valore, tra cui un prezioso crocifisso seicentesco e le antiche mummie custodite all’interno della struttura.

Ad arricchire l’esperienza non mancheranno i momenti di degustazione di prodotti tipici locali, offerti grazie al supporto degli sponsor, per unire la scoperta visiva a quella enogastronomica.

Dopo l’appuntamento d’esordio del 29 luglio, la manifestazione proseguirà con altre due date nel corso dell’estate:

27 agosto

26 settembre

Modalità di partecipazione:

raduno: ore 20:30 presso il Piazzale Falcone-Borsellino.

Si raccomanda di indossare scarpe comode per affrontare al meglio il percorso a piedi tra i vicoli storici.

Per informazioni e per riservare la propria partecipazione (possibile anche tramite WhatsApp) è possibile contattare i numeri 338 7205944 e 351 5293467.

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