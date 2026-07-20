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Cronaca | Vittoria

Blitz notturno a Vittoria: il drone scova le “fumarole” illegali, individuati due responsabili

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Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 20 Luglio 2026 – Nuova e importante operazione di contrasto ai reati ambientali nel territorio di Vittoria, dove un mirato servizio di monitoraggio notturno ha permesso di intercettare e bloccare lo smaltimento illecito di rifiuti agricoli. Il bilancio del blitz parla chiaro: due persone sono state individuate e identificate come responsabili di roghi tossici.
Tecnologia e controllo: il servizio coordinato
L’operazione è scattata su precisa proposta dell’amministrazione comunale ed è stata coordinata sul campo dal comando della Polizia Locale di Vittoria, supportata attivamente dal personale della Protezione Civile. Al blitz ha preso parte in prima persona anche l’assessore al ramo, a testimonianza dell’attenzione massima che le istituzioni stanno rivolgendo alla tutela della salute pubblica e del territorio.
L’elemento chiave dell’intervento è stato l’utilizzo di droni di ultima generazione, capaci di sorvolare l’hinterland agricolo nel cuore della notte e di localizzare con precisione millimetrica i punti esatti in cui venivano appiccati i fuochi.
Il dramma delle “fumarole” nell’hinterland agricolo
È purtroppo una realtà ben nota a tutti: ciò che non si vede alla luce del sole si consuma nel buio della notte. Nelle campagne vittoriesi, le tristemente famose “fumarole” velenose diventano lo strumento illegale per disfarsi rapidamente di scarti di produzione, plastica delle serre e pedane.
Invece di conferire correttamente i materiali secondo le norme vigenti, si sceglie la via più breve e dannosa: bruciare e incenerire tutto, liberando nell’aria sostanze tossiche altamente pericolose per l’ambiente e per i cittadini. Grazie a questa operazione straordinaria, resa possibile dal coordinamento tra tecnologia e forze dell’ordine, è stato sferrato un duro colpo a una pratica criminale che non può più essere tollerata.

Foto di Franco Assenza

© Riproduzione riservata

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