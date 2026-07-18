Modica, Giunta Monisteri azzerata, parte il toto assessori. Ritorno di Carpentieri

MODICA, 18 Luglio 2026 – Il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, ha annunciato “venerdì 17” l’azzeramento della Giunta comunale in carica, per poi allontanarsi dalla città in attesa di rendere noti i nomi degli assessori riconfermati e di coloro che prenderanno possesso delle deleghe vacanti. Non è esclusa, inoltre, una possibile revisione delle deleghe assessoriali.

La decisione era nell’aria. Forza Italia ha premuto costantemente per arrivare a questo risultato, attraverso numerosi confronti tra il sindaco, il segretario provinciale Giancarlo Cugnata e quello cittadino Giorgio Aprile, volti a definire tempi, modalità e nomi della nuova squadra.

«Si è reso necessario un momento di ricomposizione, di riassetto e di rilancio dell’attività amministrativa, comunicandolo con onestà e trasparenza a tutta la città», ha motivato il sindaco. L’obiettivo dichiarato è costruire un esecutivo capace di coniugare continuità amministrativa e rinnovamento politico, coinvolgendo le forze del centrodestra disponibili a sostenere il nuovo corso. Il nuovo assetto dovrebbe essere presentato nei prossimi giorni nel corso di una conferenza stampa.

Secondo fonti politiche vicine a Forza Italia, Saro Viola e Samuele Cannizzaro dovrebbero essere i due assessori riconfermati, garantendo la continuità con l’esecutivo insediatosi fin dall’inizio della consiliatura. Tino Antoci e Antonio Drago sembrerebbero, invece, destinati a uscire: il primo perché considerato legato all’onorevole Ignazio Abbate, il secondo perché mai pienamente accettato da Forza Italia, che ne ha chiesto la rimozione per voce di Corrado Roccasalvo.

Proprio il nome di quest’ultimo circola in città, sebbene si ipotizzi anche un possibile ritorno alla politica attiva di Mommo Carpentieri, legato da anni all’onorevole Nino Minardo. Tuttavia, tale ipotesi troverebbe la ferma opposizione del sindaco. Per quanto riguarda Piero Armenia, eletto nelle liste di Forza Italia e subentrato in precedenza a Giorgio Belluardo, si valuta la sua posizione ma dovrebbe restare come Concetta Spadaro anche se si ipotizza un terzo nuovo nominativo frutto di accordi con altre forze politiche (Fratelli d’Italia).

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