Ragusa. Finale del Torneo delle Professioni: martedì 21 luglio sfida tra Polizia Penitenziaria e Ingegneri

Ragusa, 18 luglio 2026 – Tutto pronto per l’atto finale del “Torneo amatoriale delle professioni 2026”. Martedì 21 luglio alle ore 20:00 allo Sporting Club Pianetti di Ragusa si assegna il titolo: in campo la Polizia Penitenziaria e gli Ingegneri.

Il torneo, disputato sotto l’egida della FIGC, ha coinvolto 7 squadre del territorio: OPI Infermieri, Ingegneri, Architetti, Questura, Carabinieri, Polizia Penitenziaria e Giustizia Iblea.

A conquistare la finale per prima è stata la Polizia Penitenziaria. Nella semifinale dei giorni scorsi i “blu” hanno battuto in una partita molto combattuta gli Infermieri OPI per 3 a 2, mostrando carattere e determinazione fino all’ultimo minuto. Venerdì 17 luglio è arrivata invece la risposta degli Ingegneri, che nell’altra semifinale hanno superato nettamente la Questura con un perentorio 5 a 1.

Molto attesa la sfida di martedì. La Polizia Penitenziaria parte con i favori del pronostico grazie a una rosa solida e ben affiatata. Tra i sette spicca il portiere Limone, già soprannominato “il portiere para tutto” per le sue parate decisive. In attacco fanno affidamento sui gol di Lo Monaco e Cicero.

Dall’altra parte gli Ingegneri arrivano alla finale con il morale alto dopo il netto successo in semifinale e con la voglia di ribaltare i pronostici.

“Vinca il migliore” è il motto con cui si presenta l’ultima partita di un torneo che ha unito sport e professioni .

Nella foto la squadra della Polizia Penitenziaria.

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