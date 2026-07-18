  • 18 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 18 Luglio 2026 -
Ragusa | Sport-Calcio

Ragusa. Finale del Torneo delle Professioni: martedì 21 luglio sfida tra Polizia Penitenziaria e Ingegneri

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 18 luglio 2026 – Tutto pronto per l’atto finale del “Torneo amatoriale delle professioni 2026”. Martedì 21 luglio alle ore 20:00 allo Sporting Club Pianetti di Ragusa si assegna il titolo: in campo la Polizia Penitenziaria e gli Ingegneri.
Il torneo, disputato sotto l’egida della FIGC, ha coinvolto 7 squadre del territorio: OPI Infermieri, Ingegneri, Architetti, Questura, Carabinieri, Polizia Penitenziaria e Giustizia Iblea.
A conquistare la finale per prima è stata la Polizia Penitenziaria. Nella semifinale dei giorni scorsi i “blu” hanno battuto in una partita molto combattuta gli Infermieri OPI per 3 a 2, mostrando carattere e determinazione fino all’ultimo minuto. Venerdì 17 luglio è arrivata invece la risposta degli Ingegneri, che nell’altra semifinale hanno superato nettamente la Questura con un perentorio 5 a 1.
Molto attesa la sfida di martedì. La Polizia Penitenziaria parte con i favori del pronostico grazie a una rosa solida e ben affiatata. Tra i sette spicca il portiere Limone, già soprannominato “il portiere para tutto” per le sue parate decisive. In attacco fanno affidamento sui gol di Lo Monaco e Cicero.
Dall’altra parte gli Ingegneri arrivano alla finale con il morale alto dopo il netto successo in semifinale e con la voglia di ribaltare i pronostici.
“Vinca il migliore” è il motto con cui si presenta l’ultima partita di un torneo che ha unito sport e professioni .

Nella foto la squadra della Polizia Penitenziaria.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube