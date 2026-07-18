Si riaccende il parco di Monserrato a Modica. Pare ci sia il dolo (video)

MODICA, 18 Luglio 2026 – Momenti di altissima tensione a Monserrato, dove è divampato nuovamente all’interno della pineta, polmone verde della zona. Il fronte del fuoco, alimentato dalle condizioni climatiche, si sta spingendo pericolosamente a ridosso delle abitazioni di Contrada Caitina, costringendo i residenti a una fuga precipitosa e seminando il panico nel quartiere.

Una colonna di fumo denso e scuro si è alzata rapidamente sopra la pineta, rendendo l’aria irrespirabile nel raggio di chilometri. Le squadre dei Vigili del Fuoco, giunte prontamente sul posto, stanno operando con ogni mezzo a disposizione per tentare di contenere le fiamme, che minacciano seriamente le strutture residenziali limitrofe. Sul luogo sono presenti anche le forze dell’ordine e la Protezione Civile, impegnate a coordinare le operazioni di evacuazione precauzionale e a mettere in sicurezza le famiglie.

L’ipotesi che il rogo sia di natura dolosa si fa sempre più concreta. Non è la prima volta, infatti, che l’area finisce nel mirino di criminali, e la dinamica di questo nuovo focolaio solleva forti sospetti tra gli inquirenti. L’innesco in più punti e la rapidità con cui il fuoco si è propagato lasciano presagire, pur nel doveroso riserbo delle indagini in corso, l’azione deliberata di qualcuno.

06b46dc2-ff3c-4321-aa68-ed9885263cfb

Salva