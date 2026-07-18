Modica ricorda il poeta Salvatore Puma: 40° anniversario della scomparsa

MODICA, 18 Luglio 2026 – La città di Modica si appresta a celebrare il 40° anniversario della morte del poeta dialettale Salvatore Puma, avvenuta il 2 agosto 1986. Per onorare la sua memoria e il suo contributo alla cultura locale, domenica 2 agosto 2026 si terrà una commemorazione speciale, organizzata con il patrocinio di Associazione Casa Giara e F.A.S.I.

Le celebrazioni avranno inizio alle 18 presso la Chiesa Madonna della Catena di Modica. Il programma prevede una Santa Messa di suffragio, seguita da un momento dedicato alla figura e all’opera del poeta.

A seguire, la comunità si sposterà presso lo stabile situato in Via Catena al civico 203, dove avrà luogo la cerimonia di scoprimento di una targa commemorativa in memoria del poeta.

La cerimonia vedrà la partecipazione di diverse figure istituzionali e culturali che porteranno il proprio ricordo e riflessioni sull’eredità artistica di Salvatore Puma ovvero Maria Monisteri, Sindaco della Città, Domenico Pisana, poeta e scrittore, Francesco Galazzo, rappresentante del quartiere Vignazza, Giuseppe Puma, poeta, scrittore e figlio di Salvatore Puma.

A suggellare il ricordo del poeta attraverso le sue stesse parole, l’attore Daniele Cannata leggerà una selezione di poesie di Salvatore Puma.

Salva