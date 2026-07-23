Ragusa. La Polizia di Stato incontra i ragazzi del “Grest”

Ragusa, 23 luglio 2026 – La Polizia di Stato impegnata senza sosta nel dialogo e il confronto con i più giovani, incontra i ragazzi del Grest della Parrocchia SS. Nunziata di Ragusa.

L’incontro si è inserito nel percorso didattico del campus, durante il quale gli animatori avevano dedicato svariate iniziative al tema del “coraggio” inteso quale capacità di fare scelte responsabili e rispetto delle regole.

In questo contesto è stata grandemente apprezzata la concreta testimonianza portata dagli Operatori delle Volanti della Questura di Ragusa che ogni giorno operano a servizio della collettività.

I ragazzi, entusiasti e curiosi dalla presenza dei poliziotti, hanno loro rivolto moltissime domande sulla loro attività e sulle sfide del lavoro quotidiano. Il momento di grande emozione è arrivato quando sono stati invitati a salire all’interno dell’autovettura di servizio della Polizia.

Poter vedere da vicino la “Volante”, toccare i dispositivi di bordo e ascoltare i racconti direttamente dalla voce degli agenti ha acceso l’entusiasmo di tutti i partecipanti. L’iniziativa mira a rinsaldare il legame di fiducia tra le nuove generazioni e lo Stato che sta alla base del moderno concetto di “Polizia di prossimità”.

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