Accordo Mosca-Kyiv: solo se lo firma Putin…l’opinione di Rita Faletti

Volodymyr Zelensky ha scritto una lettera aperta a Putin per porre fine alla guerra. Il presidente ucraino ritiene che questo sia il momento per sedersi a un tavolo e trattare. Da aprile la guerra è cambiata. Su Newsweek, in un articolo del 30 maggio, Giorgi Revishvili, analista militare e fondatore del Russia Analyzed Substack, scriveva che la guerra si stava spostando nettamente a favore dell’Ucraina rispetto ai due anni precedenti. La differenza non sta in una maggiore aggressività di Kyiv, ma nella flessibilità, rapidità e iniziativa che droni, robot da ricognizione e piccoli veicoli corazzati consentono. La guerra non è più di posizione. Le recenti operazioni condotte dagli ucraini dimostrano che si può colpire i russi in casa loro. Il drone su un palazzo residenziale a pochi chilometri dal Cremlino e a pochi giorni dal 9 maggio, il Giorno della Vittoria e del discorso rituale di Putin, le centinaia di droni sulla regione di Mosca che hanno costretto a installare un sistema di difesa aerea in cima a un grattacielo, i droni su strutture energetiche importanti che hanno messo fuori uso circa un quarto dell’intera capacità di raffinazione petrolifera, i droni su infrastrutture logistiche che hanno limitato l’utilizzo delle strade che collegano la Russia alla Crimea. Due giorni fa l’ondata di droni che si è abbattuta sul porto russo di Kronstadt: colpite navi, una corvetta lanciamissili, aziende di armi e il terminal petrolifero di San Pietroburgo, uno dei più grandi impianti di stoccaggio ed esportazione di carburante della Russia. Un colpo da maestri dal valore simbolico oltre che tattico proprio nel giorno in cui Putin ha inaugurato il Forum economico internazionale che accoglie operatori di tutto il mondo nella sua città natale. Le foto del vasto incendio e le colonne di fumo nero, fornite dagli abitanti della città, hanno documentato la notizia pubblicata dalla Ukrainska Pravda. Anche Mosca ha dispiegato tutta la sua potenza di fuoco nella notte tra il 1° e il 2 giugno, dirigendo 73 missili e oltre 600 droni contro Kyiv e Dnipro. L’impressione è che il Cremlino stia intensificando gli attacchi per accelerare la conclusione del conflitto. Un mese fa, Putin aveva detto di essere disposto a incontrare Zelensky in un paese terzo, non necessariamente nella capitale russa. Alla richiesta di spiegazioni aveva risposto che il conflitto stava volgendo al termine, “Le nostre truppe stanno avanzando in tutte le direzioni. Beh, lo vedete ogni giorno”, ma aveva aggiunto che l’incontro era condizionato al raggiungimento di accordi definitivi per porre fine alla guerra. Perché quella dichiarazione? Varie le ipotesi. Le preoccupazioni di Mosca per le alte perdite, per le mutate capacità militari di Kyiv, per gli avvertimenti dei tecnici sulle conseguenze economiche di un prolungamento del conflitto, per l’assenza di significativi progressi russi sul campo, contrariamente a quanto sostenuto. Dopo l’avanzata russa di novembre, tra il dicembre 2025 e il maggio di quest’anno, IWS, Istituto di ricerca americano sulla guerra, ha rivelato infatti che la Russia ha subito una perdita netta di territorio contro i 434 kmq riconquistati da Kyiv. Il che confermerebbe che la strategia ucraina sta funzionando. “Possiamo trattare alla pari”, ha detto Zelensky. “Troveremo il modo di formalizzare l’eventuale accordo di pace” ha risposto Putin, che rimanda alla questione della legittimità del mandato di Zelensky, scaduto due anni fa senza che in Ucraina si sia votato. Un non ostacolo per lo zar, che saprebbe bene come superare: “Se ci sarà la volontà, troveremo coloro che possono firmare i documenti necessari”. Una soluzione immaginabile e un lamento: Lavrov, l’astuto ministro degli Esteri che compare nei momenti clou, rimprovera gli Stati Uniti: “Gli Usa non hanno rispettato gli accordi in Alaska”, sorvolando su quella che sarebbe stata una resa incondizionata dell’Ucraina, e ha definito incoerente il comportamento di Trump. “Sarebbe bellissimo se si incontrassero”, ha twittato il tycoon, ansioso di attribuirsene il merito. Per tirare le somme, con in mente fatti e parole di quattro anni di conflitto, poco sembra essere cambiato. Putin per ora si accontenta di controllare tutto il Donbas, anche quello non occupato, e parte della regione di Zaporizhzhia e Kherson, non accetta mediatori europei perché “non sono neutrali” – vorrebbe essere lui a sceglierli – e manda a dire a Trump, attraverso le parole di Lavrov, che gradirebbe l’assist dell’omologo americano. Zelensky lo ha capito, e in attesa di nuove mosse russe, ha chiesto intercettori Patriot di cui è a corto. I volenterosi europei si incontreranno presto per concordare una strategia, il Financial Times scrive che gli Usa pensano di schierare armi nucleari in altri stati membri della Nato in Europa e Marco Rubio ha comunicato che sta per essere approvato un pacchetto di 400 milioni di dollari in aiuti militari per Kyiv. La solidarietà dell’occidente non manca, né la consapevolezza dell’ingegno e delle competenze militari degli ucraini che ci stanno insegnando come si fa la guerra oggi e lo dimostrano nelle esercitazioni congiunte, ma questo è lo spazio temporale, forse limitato, in cui serve concretezza. Altrimenti saranno solo altre parole, altri impegni e nessuna soluzione per fermare la prepotenza russa.

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