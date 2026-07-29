Ragusa, 29 luglio 2026 – L’Assessorato al verde e sviluppo di comunità, comunica che all’interno del redigendo piano del verde sarà inserito il primo intervento nel territorio comunale di ‘depaving’, ovvero la deimpermeabilizzazione di spazi urbani.
L’asfalto di una cospicua parte di piazza dove è previsto l’ampliamento del parco ‘Falcone Borsellino’ (v. delibera di Giunta Municipale del 21 aprile scorso) sarà convertita in alberi.
Il progetto nasce in collaborazione con il comitato ‘Verde Bruscè parco in città’ nel quadro
delle iniziative di cittadinanza attiva e di partecipazione civica.
La piazza diventerà parco, trasformata in spazio verde con le colture arboree. “L’asfalto accumula calore, gli alberi attivano l’evapotraspirazione e raffreddano l’aria’ dichiara l’Assessore Giovanni Iacono .” Intendiamo portare avanti con grandissima determinazione ed impiego delle risorse necessarie la strategia prevista nel Green Deal Europeo per la biodiversità e il piano Nazionale di ripristino (pnr) previsto nel D.Lvo 80/2026 del Governo Italiano che è lo strumento operativo con cui attuare il regolamento UE 2024/1991.
Coinvolgeremo i Cittadini e l’associazionismo. A tal fine abbiamo già chiesto a Legambiente di poter collaborare.”
Ragusa. Al via il primo intervento di “depaving” per l’ampliamento del Parco Falcone Borsellino
Ragusa, 29 luglio 2026 – L’Assessorato al verde e sviluppo di comunità, comunica che all’interno del redigendo piano del verde sarà inserito il primo intervento nel territorio comunale di ‘depaving’, ovvero la deimpermeabilizzazione di spazi urbani.
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