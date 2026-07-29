Rottamazione Quinquies e agevolazioni comunali, Minardo: «Un atto di responsabilità politica»

Modica,29 luglio 2026 – L’approvazione della Rottamazione Quinquies e del regolamento per le agevolazioni delle entrate comunali rappresenta, secondo il presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo, «un atto di responsabilità politica» da parte dell’Aula. Al termine della seduta consiliare, il presidente ha espresso soddisfazione per l’esito dei lavori, sottolineando il percorso che ha consentito di arrivare all’approvazione dei provvedimenti. Un risultato reso possibile, ha spiegato, grazie ai chiarimenti forniti dall’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) sulla natura del nulla osta già espresso, al parere dell’Avvocatura comunale e alle precisazioni della dirigente del II Settore, elementi che hanno consentito di superare il parere non favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti. «L’approvazione della Rottamazione Quinquies e del regolamento per le agevolazioni delle entrate comunali è da ritenersi un atto di responsabilità politica», ha dichiarato Minardo, evidenziando come il confronto istituzionale abbia permesso di giungere a una soluzione condivisa. Il presidente ha inoltre rimarcato il clima che ha caratterizzato la seduta consiliare, definendolo improntato alla collaborazione e al senso delle istituzioni. «Esprimo soddisfazione per come si sono svolti i lavori d’aula: in armonia e con la massima collaborazione, mantenendo alto il senso di responsabilità che spetta a ognuno di noi», ha concluso. L’approvazione dei due provvedimenti segna un passaggio significativo nell’ambito della gestione delle entrate comunali, con l’obiettivo di offrire strumenti di agevolazione ai contribuenti e, al contempo, garantire un percorso amministrativo coerente con i pareri tecnici e giuridici acquisiti nel corso dell’iter.

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