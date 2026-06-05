Il centro storico di Ragusa ostaggio del degrado e dello spaccio: l’appello disperato dei residenti di Piazza Matteotti. Riceviamo

Gentile Direttore,

ci rivolgiamo alla Sua redazione, da sempre attenta alle problematiche del nostro territorio, per accendere i riflettori su una situazione di gravissimo degrado, insicurezza e abbandono in cui versa il cuore del Centro Storico di Ragusa, precisamente in Piazza Matteotti, all’angolo con la scalinata di Vico Nunzio Scrofani (proprio a ridosso degli uffici delle Poste Centrali e del parcheggio interrato).

Da mesi noi residenti viviamo in una condizione di totale esasperazione, ostaggi di un bivacco incontrollato che si consuma ogni pomeriggio e ogni notte. Il portone degli uffici postali e la pavimentazione antistante sono diventati una discarica abusiva di rifiuti (plastica, cibo, bottiglie di vetro) e un orinatoio a cielo aperto che emana odori nauseabondi. La situazione è ancora più allarmante a causa di continui episodi di schiamazzi selvaggi, vandalismo e, cosa ancor più grave, attività di uso e spaccio di sostanze stupefacenti, più volte segnalate alle forze dell’ordine.

Tutto questo avviene a pochi passi dal Palazzo di Città e dalla Cattedrale, offrendo un’immagine indecorosa ai numerosi turisti che frequentano la zona.

La situazione è diventata ormai insostenibile soprattutto per i nostri figli piccoli, di 7 e 4 anni:

La notte vengono continuamente svegliati dagli schiamazzi del fine settimana.

Di giorno è impossibile stendere i vestiti per ragioni igienico-sanitarie a causa dei cattivi odori.

La mattina persino andare a scuola diventa difficile e pericoloso, poiché la scalinata e il piazzale sono impraticabili e cosparsi di vetri rotti.

Il silenzio delle istituzioni e di Poste Italiane

Abbiamo già inviato una formale segnalazione alla Direzione di Poste Italiane di Piazza Matteotti per chiedere il ripristino delle telecamere di videosorveglianza poste sul loro portone, ad oggi spente o non funzionanti, che fungerebbero da fondamentale deterrente. Purtroppo, non abbiamo ricevuto alcuna risposta.

Allo stesso modo, abbiamo investito del problema, tramite PEC, il Sindaco Avv. Giuseppe Cassì, il Comandante della Polizia Municipale e l’Ufficio Decoro Urbano, chiedendo controlli mirati e tempestivi, specialmente nelle ore pomeridiane e serali.

Fino ad ora, nulla è cambiato e noi cittadini ci sentiamo abbandonati.

Chiediamo ospitalità sulle pagine di RTMNEWS affinché questa nostra denuncia pubblica possa stimolare una presa di coscienza e un’azione immediata da parte di chi ha il dovere di tutelare la sicurezza, l’igiene pubblica e il decoro della nostra splendida città. Siamo cittadini che chiedono solo di poter vivere e far crescere i propri figli in sicurezza a casa propria.

Vi ringraziamo per lo spazio che vorrete dedicarci e restiamo a completa disposizione per ogni eventuale approfondimento o intervista.

Cordiali saluti

I residenti

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