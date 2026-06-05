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Politica | Vittoria

Vittoria, Riciclo Verde: risultati operativi e gestione in sicurezza del centro di Contrada Perciata

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Vittoria, 05 giugno 2026 – Proseguono le attività del centro “Riciclo Verde” in contrada Perciata, dedicato alla gestione degli sfalci e residui vegetali provenienti dalle coltivazioni in serra del territorio. Si tratta esclusivamente di materiale organico di origine agricola, correttamente conferito e gestito nell’ambito del sistema attivo, senza alcuna situazione di criticità o allarme ambientale.

Dall’avvio del centro, l’attività ha consentito di strutturare un sistema di raccolta e conferimento a servizio del comparto agricolo, con l’adesione di circa un centinaio di aziende per una superficie complessiva di oltre mille ettari. Sono stati inoltre intercettati e gestiti quantitativi significativi di scarti vegetali, stimati nell’ordine di circa 15.000 metri cubi, contribuendo alla costruzione di un modello operativo di gestione degli scarti agricoli in chiave di economia circolare.

Attualmente, nell’area di contrada Perciata risultano presenti circa 15.000 mc di materiale vegetale accumulato, che occupa una superficie di circa 12.000 mq. Il sito dispone inoltre di ulteriori superfici esterne utilizzabili, pari a circa 30.000 mq, libere da fabbricati o alberature e disponibili per attività di gestione e trattamento, nel rispetto dei vincoli di distanza dai confini. È inoltre presente un’area attigua di circa 20.000 mq, separata da una strada vicinale, che necessita del ripristino della viabilità e degli accessi carrabili per una piena operatività.

Per garantire condizioni di sicurezza e prevenzione del rischio incendi, in attesa del perfezionamento dell’affidamento per la gestione finale del sottoprodotto, è stato avviato un intervento di riduzione volumetrica in loco del materiale accumulato. Il materiale derivante dalla lavorazione sarà riutilizzato come ammendante del suolo. Nell’ambito dello stesso intervento è stato affidato il servizio di trinciatura della fratta e di realizzazione di percorsi e viali tagliafuoco, ultimati il 30 maggio.

L’Ente continua a garantire il monitoraggio costante del sito e il corretto funzionamento del centro, anche attraverso il supporto di competenze tecniche specialistiche. Parallelamente è in fase di definizione una procedura pubblica per l’individuazione di operatori economici qualificati, finalizzata all’affidamento della gestione del servizio e allo sviluppo di ulteriori attività di economia circolare. Proseguono inoltre i tavoli tecnici con il comparto agricolo per migliorare le modalità di trattamento e valorizzazione degli scarti vegetali.

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