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Europa canta valori, il mondo reale decide chi sopravvive…l’opinione di Rita Faletti

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Ieri sera, su “In Altre Parole” di Gramellini, Franco Gabrielli, ex capo della Polizia e autore di “Contro la paura”, ha parlato di sicurezza e gestione delle emergenze. Uomo apparentemente concreto, ascoltandolo non ho potuto fare a meno di notare lo stacco tra realtà e discorso culturale dominante. Belle parole, valori, accoglienza, integrazione. Tutto molto morale, rassicurante, ma scollegato dalla realtà. Nel mondo reale, chi sa cosa vuole organizza e sa muoversi: i Fratelli Musulmani hanno reti e strategie, gli europei sono confusi, idealisti, spesso ingenuamente ottimisti. Le élite possono cantare valori finché vogliono. Chi resta nella bolla e chi sa cosa fare vivranno destini completamente diversi.

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