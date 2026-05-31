Sdegno a Marina di Modica: rifiuti speciali e ingombranti abbandonati vicino ai cassonetti. L’area è videosorvegliata

MODICA, 31 Maggio 2026 – Un risveglio amaro quello di questa mattina per i residenti e i frequentatori di Marina di Modica. La splendida frazione balneare modicana si è svegliata mostrando il volto dell’inciviltà più sfrenata, documentata anche dalle immagini rimbalzate sui canali social e, in particolare, all’interno della nota community “Sei di Marina di Modica se…”.

Quello che si è parato davanti agli occhi dei passanti non è il “solito” cassonetto stracolmo, ma un vero e proprio pugno nell’occhio al decoro urbano e all’ambiente. Accanto ai contenitori per la spazzatura è stato infatti allestito un campionario di rifiuti di ogni genere: non solo ingombranti, ma con ogni probabilità anche rifiuti speciali.

Tra il materiale abbandonato sul suolo spiccano lunghe lastre di metallo bruciato, sacchi pieni di detriti edili e scarti che necessitano di ben altri canali di smaltimento. Un “presepe” d’inciviltà inaccettabile, posizionato a due passi dal mare, proprio all’inizio della stagione che dovrebbe valorizzare il territorio.

Chi ha compiuto questo scempio, però, potrebbe avere le ore contate. Chi ha abbandonato i rifiuti ha infatti dimenticato un particolare fondamentale: l’intera area è totalmente sorvegliata da telecamere di sicurezza.

La richiesta dei cittadini: La cittadinanza si appella ora agli organi competenti affinché le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza siano già al vaglio per identificare, rintracciare e sanzionare pesantemente i responsabili di questo scempio ambientale.

La tutela del territorio e il decoro di Marina di Modica restano priorità assolute. Dai gruppi social parte un coro unanime: l’invito a tutti i cittadini e ai villeggianti è quello di rimanere vigili, isolare gli incivili e segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento simile alle autorità preposte.

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