Scicli. Festa Madonna delle Milizie 2026, intensa e commovente

Scicli, 31 maggio 2026 – Intensa e commovente, partecipata da un pubblico internazionale di turisti, l’edizione 2026 della Festa della Madonna delle Milizie di Scicli ha registrato unanimi consensi.

Per la prima volta gemellata con il Palio dei Normanni di Piazza Armerina, la festa, la cui regia è stata affidata a Giuseppe Stimolo, ha riservato alcune soluzioni sceniche inedite nell’approdo della Nave Stanbul coi saraceni invasori e nell’apparizione in scena della Madonna a Cavallo.

Un giornalista olandese, inviato a Roma del De Telegraph, Marteen van Aaldeeren, ha seguito la festa per il suo giornale dove scriverà un’intera pagina di reportage su “la fexta cum la fincta bactalia”.

Il sindaco Mario Marino stamani ha sentito il dovere di organizzare gli organizzatori, gli uffici comunali, la giunta, il vicariato di Scicli, il regista e i tanti attori apparsi in scena che hanno restituito il senso della devozione alla Vergine e l’anelito di Pace che alberga “in Scicli bella”.

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