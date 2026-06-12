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Attualità | Modica

Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. A Modica si dona. Perché ogni goccia conta

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Modica, 12 giugno 2026 – Domenica 14 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, e AVIS Modica sarà presente, con i suoi volontari e la sua sede aperta, per accogliere chiunque voglia compiere uno degli atti più generosi che esistano: donare il proprio sangue.

Una giornata che non è solo una ricorrenza sul calendario, ma un momento per ricordare quanto sia prezioso — e quanto sia necessario — il gesto di chi allunga un braccio e dice sì. Il sangue non si produce in laboratorio: dipende esclusivamente dalla generosità di chi sceglie di donarlo, regolarmente e volontariamente. Ogni sacca raccolta può fare la differenza in un pronto soccorso, durante un intervento chirurgico, o nel lungo percorso di cura di una persona sofferente.

Quest’anno l’Organizzazione Mondiale della Sanità – e quindi anche AVIS – ha scelto un tema che parla al cuore di tutti: “Una goccia di umanità. Dona il sangue. Salva vite”. Un messaggio universale, che ci ricorda come ogni piccolo gesto — una singola donazione — faccia parte di qualcosa di molto più grande: una rete di solidarietà che attraversa confini, lingue e culture.

“Questa giornata ci appartiene. Appartiene a ogni donatore che spontaneamente sceglie di fare qualcosa di concreto per un altro essere umano, senza conoscerlo, senza aspettarsi niente in cambio – sottolineano dal direttivo – AVIS Modica è fatta di queste persone, e domenica siamo qui per ringraziarle e per invitare chi non l’ha ancora fatto a compiere questo passo. Vogliamo che ogni donatore esca dalla nostra sede con qualcosa in più: la consapevolezza di aver fatto la cosa giusta, e un piccolo segno della nostra gratitudine”.

Un augurio sincero va a tutti i nostri soci e donatori: grazie. Grazie per la fedeltà, per la costanza, per la generosità silenziosa che portate avanti ogni giorno. Questa giornata è vostra, e con voi è di tutta la comunità di Modica.

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